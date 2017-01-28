На Куйбышева – Луначарского легковушка врезалась в остановку и сбила людей (ФОТО)

Публикации за 28.01.17

Сегодня днем на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского легковой автомобиль ВАЗ вылетел с дороги прямо на остановку трамваев, где находились люди. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась. По некоторым данным, водитель был пьян.

«На перекрестке Куйбышева и Луначарского случилось ДТП. Автомобиль врезался в ограждение. По сообщению очевидцев, водитель машины был нетрезв. Также сообщается о пострадавшей женщине, на которую упала опора знака дорожного движения», – сообщают «ВКонтакте» очевидцы происшествия.

По данным городской ГИБДД, двоим пострадавшим пешеходам не понадобилась медицинская помощь. На месте работают инспекторы, которые установят обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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