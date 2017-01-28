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Екатеринбург

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Публикации за 28.01.17

На Куйбышева – Луначарского легковушка врезалась в остановку и сбила людей (ФОТО)

На Куйбышева – Луначарского легковушка врезалась в остановку и сбила людей (ФОТО)

Сегодня днем на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского легковой автомобиль ВАЗ вылетел с дороги прямо на остановку трамваев, где находились люди. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась. По некоторым данным, водитель был пьян.

Новый День: На Куйбышева – Луначарского легковушка врезалась в остановку и сбила людей (ФОТО)

«На перекрестке Куйбышева и Луначарского случилось ДТП. Автомобиль врезался в ограждение. По сообщению очевидцев, водитель машины был нетрезв. Также сообщается о пострадавшей женщине, на которую упала опора знака дорожного движения», – сообщают «ВКонтакте» очевидцы происшествия.

Новый День: На Куйбышева – Луначарского легковушка врезалась в остановку и сбила людей (ФОТО)

По данным городской ГИБДД, двоим пострадавшим пешеходам не понадобилась медицинская помощь. На месте работают инспекторы, которые установят обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.01.17

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