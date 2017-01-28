Бажовскую премю получила писательница Анна Матвеева за сборник рассказов «Горожане»

Публикации за 28.01.17

Накануне, в день рождения знаменитого уральского писателя, в Екатеринбурге вручили награды победителям Всероссийской литературной премии имени Бажова. Лучшей в номинации «Проза» в этом году признана уральская писательница Анна Матвеева за свой сборник рассказов «Горожане». По словам Матвеевой, это ее первая российская премия – раньше она постоянно номинировалась, но не входила в число лауреатов.

В номинации «Мастер. Поэзия» победителем стал Владислав Дрожащих из Перми за книгу «Терем дальний и высокий», в номинации «Мастер. Публицистика» – тюменский телерадиожурналист Анатолий Омельчук за книгу документальных очерков «Сибирь – сон бога», в номинации «Польза дела» – журналист из Екатеринбурга Дмитрий Карасюк за книгу «История свердловского рока».

Как рассказали в оргкомитете премии, всего в этом году было представлено около 60 работ. Премия вручается ежегодно в день рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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