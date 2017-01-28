NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 28.01.17

Бажовскую премю получила писательница Анна Матвеева за сборник рассказов «Горожане»
Фото Марины Голомидовой

Бажовскую премю получила писательница Анна Матвеева за сборник рассказов «Горожане»

Накануне, в день рождения знаменитого уральского писателя, в Екатеринбурге вручили награды победителям Всероссийской литературной премии имени Бажова. Лучшей в номинации «Проза» в этом году признана уральская писательница Анна Матвеева за свой сборник рассказов «Горожане». По словам Матвеевой, это ее первая российская премия – раньше она постоянно номинировалась, но не входила в число лауреатов.

В номинации «Мастер. Поэзия» победителем стал Владислав Дрожащих из Перми за книгу «Терем дальний и высокий», в номинации «Мастер. Публицистика» – тюменский телерадиожурналист Анатолий Омельчук за книгу документальных очерков «Сибирь – сон бога», в номинации «Польза дела» – журналист из Екатеринбурга Дмитрий Карасюк за книгу «История свердловского рока».

Как рассказали в оргкомитете премии, всего в этом году было представлено около 60 работ. Премия вручается ежегодно в день рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.01.17

На Куйбышева – Луначарского легковушка врезалась в остановку и сбила людей (ФОТО). / Военная техника на въезде в Екатеринбург напугала горожан. / На ЕКАДе Chery Tiggo влетел под грузовик на встречке, водитель погиб (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter