ДТП в центре: на Малышева-Белинского столкнулись 3 машины (ФОТО)

Публикации за 29.01.17

На перекрестке улиц Малышева и Белинского в Екатеринбурге менее часа назад произошло столкновение трех автомобилей. Легковая иномарка въехала в бок внедорожнику. По словам очевидцев, внедорожник проехал на красный свет, и автомобили, ехавшие по Белинского, уже начали движение. Третьим участником аварии стала еще одна легковушка, также ехавшая по Белинского – она въехала в заднюю часть предшествовавшей машины. По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал.

«Перед этим два внедорожника, ехавшие по Малышева, устроили почти «змейку», много перестраивались. Один раньше проскочил, а второй уже точно ехал на красный и получил в бок», – сообщили очевидцы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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