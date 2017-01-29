Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун взял «серебро» на Чемпионате Европы

Публикации за 29.01.17

Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун занял второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в чешской Остраве. В короткой и произвольной программе он набрал 266,8 балла, уступив золото испанцу Хавьеру Фернандесу (294,84 балла), – сообщают спортивные СМИ.

Третье место на чемпионате также взял россиянин – Михаил Коляда – с результатом 250,18 балла. Ранее среди женщин золото в Чехии взяла российская фигуристка Евгения Медведева, которая установила мировой рекорд, набрав 229,71 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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