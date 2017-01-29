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Екатеринбург

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Публикации за 29.01.17

Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун взял «серебро» на Чемпионате Европы

Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун взял «серебро» на Чемпионате Европы

Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун занял второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в чешской Остраве. В короткой и произвольной программе он набрал 266,8 балла, уступив золото испанцу Хавьеру Фернандесу (294,84 балла), – сообщают спортивные СМИ.

Третье место на чемпионате также взял россиянин – Михаил Коляда – с результатом 250,18 балла. Ранее среди женщин золото в Чехии взяла российская фигуристка Евгения Медведева, которая установила мировой рекорд, набрав 229,71 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.01.17

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