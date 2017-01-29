Гонки со смертельным исходом: полиция расследует причины ДТП в Красноуфимске (ФОТО)

Публикации за 29.01.17

Полиция Красноуфимска проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии, молодой человек на ВАЗе устроил гонки со своим товарищем. Двигаясь на большой скорости, легковушка влетела под грузовик. Водитель легковушки погиб на месте.

«Молодой человек, местный житель, с трехлетним водительским стажем, управляя легковой автомашиной ВАЗ-21124, двигался по улице Майской, со слов очевидцев, с превышением скоростного режима, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречной грузовой автомашиной «ГАЗ» под управлением водителя 1966 года рождения. За ним с такой же скоростью двигалась автомашина ВАЗ-2112 под управлением его товарища 1994 года рождения. Возможно, молодые люди устроили гонки, – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области. – В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек, водитель первой ВАЗ, погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи».

Подобная авария в Красноуфимске произошла осенью 2015 году с участием молодых людей, которая также закончилась трагически.

Красноуфимск, служба информации РИА «Новый День»

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