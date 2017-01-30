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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

На Урале пенсионерка в попытке выбить долг избила знакомую гантелей

На Урале пенсионерка в попытке выбить долг избила знакомую гантелей

В Верхнем Тагиле в отношении 64-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Пенсионерка избила свою 77-летнюю знакомую гантелей за то, что та не отдавала долг.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 22 января дежурному пункта полиции №10 межмуниципального отделения МВД России «Кировградское» позвонил житель Верхнего Тагила и рассказал, что у них в доме на улице Энтузиастов, на лестничной площадке неизвестная женщина учинила драку. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, находившийся поблизости на маршруте.

Стражи порядка задержали женщину и доставили ее для разбирательства в дежурную часть. Ранее не судимая пенсионерка пояснила, что пришла в квартиру к своей знакомой для выяснения некоторых обстоятельств, возникших по поводу финансовых отношений. В результате конфликта, перешедшего в драку, посетительница несколько раз ударила владелицу квартиры двухкилограммовой гантелей, которую она прихватила из своего дома в качестве аргумента для истребования денег.

«Опасаясь за свое здоровье и жизнь, хозяйка квартиры решила отдать около 3 тысяч рублей. Отступая от нападавшей, потерпевшая смогла подойти к входной двери и выйти на лестничную площадку, призывая криком о помощи. В этот момент на помощь ей пришел сосед, который и вызвал полицию», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице с множественными ушибленными ранами. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Пенсионерке, между тем, грозит теперь до 7 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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