«Уральские авиалинии» объявили о запуске рейсов на Сицилию

Публикации за 30.01.17

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов на самый большой остров Средиземноморья – Сицилию. С 28 мая 2017 года уральцы смогут путешествовать из Екатеринбурга в Катанию. Рейс будет выполняться регулярно по воскресениям, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Город Катания расположился у подножия вулкана Этна – одной из достопримечательности острова Сицилия. Здесь песчаные пляжи соседствуют с небывалым количеством руин, оставшихся в наследие от древних греков. Туристы приезжают сюда погулять в цветущих эвкалиптовых и цитрусовых рощах, попробовать сицилийские терпкие вина и знаменитые апельсины с красной мякотью.

Приобрести билет в Сицилию можно уже сейчас – в авиакассах или на сайте «Уральских авиалиний». Стоимость перелета в одну сторону – от 14720 рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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