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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник на скользкой улице

В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник на скользкой улице

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту серьезной травмы, которую получила пенсионерка на скользкой улице.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел в Кировском районе города. По предварительным данным, пенсионерка у дома № 12 по улице Данилы Зверева, поскользнувшись, упала и получила компрессионный перелом позвоночника. «Этот дом обслуживает ЗАО «УЖК «Урал-СТ». По законодательству, именно на управляющую организацию возложена обязанность убирать придомовую территорию от снега и обрабатывать ее притовогололедными материалами.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В рамках проверки будут опрошены сама пострадавшая и очевидцы, надзорное ведомство запросит документы из больницы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью женщины. Кроме того, будет дана оценка деятельности управляющей компании по уборке и обработке придомовой территории. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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