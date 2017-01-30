В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник на скользкой улице

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту серьезной травмы, которую получила пенсионерка на скользкой улице.
Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел в Кировском районе города. По предварительным данным, пенсионерка у дома № 12 по улице Данилы Зверева, поскользнувшись, упала и получила компрессионный перелом позвоночника. «Этот дом обслуживает ЗАО «УЖК «Урал-СТ». По законодательству, именно на управляющую организацию возложена обязанность убирать придомовую территорию от снега и обрабатывать ее притовогололедными материалами.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В рамках проверки будут опрошены сама пострадавшая и очевидцы, надзорное ведомство запросит документы из больницы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью женщины. Кроме того, будет дана оценка деятельности управляющей компании по уборке и обработке придомовой территории. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Екатеринбург, Андреуш Завятку
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