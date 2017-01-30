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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

В Екатеринбурге закрылся очередной магазин сети «100 000 книг»

В Екатеринбурге закрылся очередной магазин сети «100 000 книг»

В Екатеринбурге закрылся очередной магазин старейшей книжной сети «100 000 книг», который работал у железнодорожного вокзала на улице Челюскинцев, 23. На его месте откроется продуктовый супермаркет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сообщение о закрытии торговой точки появилось на сайте книжного магазина: «Вынуждены сообщить вам крайне грустную новость. 29 января наш магазин «100 000 книг» на Челюскинцев, 23, прекращает свою работу, в связи с расторжением договора аренды. Будем рады видеть вас в нашем магазине «100 000 книг» на Декабристов, 51».

По словам собственников «100 000 книг», владельцам помещений предложили более выгодные условия сотрудничества представители крупного федерального ритейлера. На месте книжного магазина, как ожидается, откроется «Пятерочка».

Следует отметить, что ранее в Екатеринбурге закрылись, не выдержав конкуренции и по причине долгов, магазины сети «100 000 книг» на проспекте Ленина (в типографии «Уральский рабочий» – теперь на этом месте «Читай-город») и на ул. Тургенева.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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