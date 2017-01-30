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Публикации за 30.01.17

В жилых домах, школах, детсадах и больнице Верхотурья почти месяц не было воды

В жилых домах, школах, детсадах и больнице Верхотурья почти месяц не было воды

В Верхотурье больше дюжины жилых домов, детские сады, школы и районная больница почти месяц находились без воды.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 6 января в Верхотурье на улице Нефтяников прорвало водопровод. Из-за низкой температуры воздуха замерз участок сети централизованного водоснабжения. В результате ЧП без холодной воды остались 14 многоквартирных домов, три образовательных учреждения – школы и детские сады, а также ЦРБ Верхотурского района, сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки надзорное ведомство подало исковое заявление в Верхотурский районный суд, чтобы обязать местные власти обеспечить водой население. «На момент рассмотрения иска, 26 января, жители еще не были обеспечены холодной водой. Суд обязал администрацию ГО Верхотурский и МУП «Услуга» устранить последствия коммунальной аварии», – отметили в прокуратуре, добавив, что в настоящее время водоснабжение в домах и социальных объектах восстановлено.

Верхотурье, Андреуш Завятку

Верхотурье. Другие новости 30.01.17

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