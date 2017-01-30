Первое правило бойцовского клуба – всем рассказывать о бойцовском клубе (ВИДЕО) / Почему реальный клуб нарушил главное правило киношного

Публикации за 30.01.17

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В Екатеринбурге бойцовский клуб объявил своего рода день открытых дверей – его члены открыли свои лица и сделали публичное заявление с приглашением в ряды клуба всех желающих.

Члены екатеринбургского бойцовского клуба, который ранее считали закрытым и едва ли не подпольным, согласились предать огласке свои бои и позволили их снять на видео. Как передает корреспондент NDNews.ru, единственное условие, которое выставили члены клуба – это участие журналиста в одном из боев как своего рода гарантия от возможной «желтухи». При этом реальный бойцовский клуб несколько отличается от киношного. В отличие от фильма здесь запрещены удары в пах и по затылку. Бойцы используют капы для сохранения зубов в целости, разрешены паховые раковины – бить в пах и по затылку нельзя, чтобы ограничить число возможных травм. Вместе с тем, в боях один на один не используются перчатки – максимум, кулаки заматывают в бинты. Разрешены удары головой, локтями и переход в партер. Как и в фильме, бои заканчиваются по сигналу одного из бойцов – достаточно сказать «Стоп» и схватка прекращается. Либо если один из участвующих потеряет сознание. На этом, впрочем, сходство с творением Чака Паланика заканчивается.

В отличие от идеологии саморазрушения, которая красной нитью тянется через фильм, клуб свободен от какой-либо идеологии вообще. Здесь не ведутся разговоры о политике, религии или каких либо взглядах на общество, а стремление улучшить свои навыки и совершенствоваться в бою – очень даже приветствуется. Последние несколько месяцев клуб и вовсе стал проводить тренировки для своих членов. Большинство участников далеки от боевых видов спорта, имея, как праило небольшой опыт занятии в какой-либо секции. И бои с их участием представляют собой драки между не слишком техничными, но достаточно опытными за счет участия в драках членов клуба.

Многие из участников не скрывают, что в повседневной жизни они трудятся на «сидячей» работе. И им не хватает острых ощущений. Вместе с тем среди «олдовых» членов клуба есть бойцы, достаточно долгое время занимающиеся, например, миксфайтом. Или имеющие хорошие навыки в дзюдо. Именно благодаря ним, после нескольких драк между членами клуба, в нем проводятся тренировки. На них отрабатывается ударная техника, а также борцовские захваты и болевые. Как в спортивной секции. Так, постепенно клуб превратился из подражания фильму в подобие секции рукопашного боя для всех желающих совершенствоваться физически.

Свои ценности участники клуба выражают так:

1. Помоги клубу и клуб поможет тебе.

2. Слово – поступок. Думай, прежде чем говорить. Человек должен совершать поступки каждый день.

3. Не могут быть прощены предательство, трусость, подлость и двуличие.

4. Если ты привёл в клуб плохого человека – уйдёшь вместе с ним.

5. Храни верность братству и движению.

6. Соблюдай хладнокровие и здравый рассудок. Не поддавайся на провокации.

7. Живи каждую минуту и не бойся смерти.

8. Будь успешным. Несокрушимое тело и непоколебимый дух.

9. Тщеславие, гордыня, самолюбие, похоть, гнев, чревоугодие, алкоголь, наркотики, мат – зло, ему не место в твоей жизни. Наполни жизнь добром.

10. Преодолей мирскую суету – найди своё предназначение в жизни.

Посмотреть на видео схваток непрофессиональных бойцов, а заодно порадоваться за корреспондента NDNwes.ru, неплохо наполучавшего ударов в голову, вы можете на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

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