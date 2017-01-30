Астрономия, которую хотят вернуть в школы, неинтересна современным детям / Даже в школе, имеющей обсерваторию, предмет посещают 10 человек

Публикации за 30.01.17

Со следующего года в некоторых школах по всей России в качестве пилотного проекта будет введено изучение астрономии. Сегодня изучение звезд непопулярно среди школьников: интереса к науке не проявляют даже в тех учебных заведениях, где есть обсерватории и телескопы. Преподавателей, специализирующихся именно на астрономии, тоже нет: предмет готовы вести физики, но некоторым придется пройти повышение квалификации.

С инициативой вернуть астрономию в школы министр образования России Ольга Васильева выступила больше года назад, сразу после своего назначения. Сейчас министр уточнила: для начала будет проведен эксперимент. В 2017-2018 учебном году выберут школы в разных регионах, где астрономия будет преподаваться в рамках пилотного проекта. По словам министра, программа преподавания существует еще с советских времен, когда астрономию изучали повсеместно. «Программа по астрономии есть. Поэтому я думаю, что пилотно часть школ, как отдельным предметом, переходит в этом году, а в штатном режиме, для всех, это будет чуть позже», – пояснила Ольга Васильева в одном из последних интервью на страницах федеральных СМИ.

По данным Минобрнауки, астрономия из базисного плана школьной программы исчезла в 1991 году, но в школах остались астрономические кружки, также многие школы включают раздел астрономии в рамках уроков по физике, – говорят специалисты министерства. На деле это не совсем так. Как рассказывают преподаватели школ, сегодня астрономию преподают мало где. Детям наука неизвестна и неинтересна, поэтому и потребности самостоятельно вводить дополнительные занятия учителя не видят. В министерстве образования Свердловской области сходу смогли назвать лишь одну – школу №76 в городе Лесном.

«Министерство не собирает отдельно информацию об образовательных программах по школам отдельно. Поэтому трудно сказать в каких школах преподают астрономию, где есть факультативы. Но такие школы есть. Например, в Лесном есть школа с обсерваторией, где ребята занимаются. Еще в нескольких учреждениях есть факультативы», – рассказали в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.

Открытые источники также указывают на школу №76 в Лесном, которая изначально строилась и вводилась в эксплуатацию вместе с обсерваторией для изучения небесных тел. Обсерватория в школе действительно есть, как есть и телескопы для наблюдения за звездами. Но, по словам директора учебного учреждения Николая Вострякова, технические возможности не привлекают большого количества детей, желающих заниматься астрономией.

«У нас есть астрономический кружок, который ведет инженер «Комбината Электрохимприбор». Он интересуется астрономией на любительском уровне, но очень хорошо разбирается в предмете. Но, несмотря на то, что у нас есть база для изучения – обсерватория, телескопы – сегодня кружок посещает около 10 человек. Это примерно 1% от общего количества учащихся. То есть астрономия непопулярна. Хотя те, кто занимаются, пишут проекты, выходят с ними на региональный и федеральный уровни, получают какие-то призы», – отметил директор школы №76 в Лесном Николай Востряков.

«В принципе мы, да и другие школы, готовы будем исполнить указ министерства, если будет решено вернуть астрономию. Ведь это даже не новшество, это возвращение к тому, что было. Все учителя физики, которые работают в школе, могут преподавать астрономию. Но тут встает вопрос – за счет урезания какого предмета будет введена астрономия? Сегодня учебный план очень жесткий, добавить туда еще один час невозможно из-за санитарных норм. То есть если будет введена астрономия, будет урезан какой-то другой предмет».

Ссылаясь на опыт учителей физики, руководители школ в основном имеют в виду педагогов в возрасте – тех самых, которые учили детей астрономии до ее исключения из школьной программы в 1991 году. Новые учителя теоретически тоже могут преподавать, но практики у них нет и не исключено, что понадобится повышение квалификации. А если говорит о выпускниках последних лет, то у них с астрономией могут возникнуть проблемы, Например, в Уральском государственном педагогическом университете дисциплина «Астрономия» читается для будущих учителей физики, но в урезанном объеме: курс лекций составляет всего 108 часов, хотя ранее был более 200 часов. С нового учебного года будет открыт набор студентов на направление подготовки «Физика и естествознание», в рамках которого тоже предусмотрен курс астрономии, – сообщили NDNews.ru в вузе. И теоретически такие выпускники смогу преподавать урок. Но в дипломах у нынешних выпускников все равно значится: «преподаватель физики», в то время как ранее, когда курс астрономии был полноценным, значилось «преподаватель физики и астрономии».

«Мы готовы запустить курсы повышения квалификации для учителей астрономии, если увидим такую потребность», – подчеркнул директор ИФТиЭ УрГПУ Петр Зуев. Пройти такие курсы смогут выпускники бакалавриата по физике, желающие преподавать еще и астрономию.

Между тем, ученые-астрофизики не согласны, что преподавать астрономию должны физики. По их мнению, преподавать астрономию должны астрономы. Такое мнение ранее в интервью NDNews.ru высказал сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павел Скрипниченко. «Если сейчас организовать кампанию по возвращению астрономии в школы, она не будет эффективной. Просто специалистов по астрономии нет. Астрономию должен преподавать астроном. Астрономов компетентных выпускается мало. И на все школы их просто не хватит. Мне кажется, в педагогических вузах астрономии нет вообще. Ни в одном. У нас в области их выпускает УрФУ. Еще астрономов выпускаюет Москва, Санкт-Петербург, Казань, Томск Иркутск – и на этом все», – поделился ученый.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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