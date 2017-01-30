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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

В заксо продолжают строить «депутатскую вертикаль» – за несколько месяцев приняли второй проект положения

В заксо продолжают строить «депутатскую вертикаль» – за несколько месяцев приняли второй проект положения

В Свердловском заксобрании сегодня состоялось очередное организационное собрание по подготовке к ассамблее «Депутатская вертикаль». Участники оргкомитета, среди которых представители только одной партии – «Единой России», наконец-то определились с правовым статусом объединения и его основными задачами. Это будет консультативный орган, который должен не только указывать Госдуме на недостатки в федеральном законодательстве, но и лоббировать финансовые интересы территорий. Последнее предложение сумели продавить екатеринбургские депутаты, передает корреспондент NDNews.ru.

Как рассказала депутат заксо Галина Артемьева, оргкомитет учел предыдущие замечания от муниципальных депутатов и подготовил новый проект положения «вертикали». В исправленном документе также отражена идея создания в управленческих округах Свердловской области неких координационных центров, через которые муниципалы могут оперативно доносить свои предложения до коллег в области и Госдуме. Кстати, против спецотделов в округах возражала спикер заксо Людмила Бабушкина, но ее мнение в оргкомитете сочли неправильным.

Участники сегодняшнего заседания единодушно поддержали проект положения во «втором чтении», но отметили, что поправки к нему будут приниматься вплоть до проведения ассамблеи. При этом точная дата мероприятия, которое должно объединить муниципалов, регионалов и федералов, еще не известна. «Нужно согласовать графики всех участников, в том числе и губернатора Свердловской области. Думаю, он как первое лицо региона должен принять участие в ассамблее. Предположительно, собрание пройдет через месяц-полтора», – сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Также стоит отметить, что пока до конца не определено, сколько депутатов будут входить в будущую «вертикаль» в Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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