«Ветераны и школьники из-за нее получают просроченные продукты!» / Муниципальные депутаты бунтуют против контрактной системы госзакупок

Публикации за 30.01.17

Муниципальные депутаты требуют от федеральной власти пересмотреть ФЗ-44 «О контрактной системе закупок товара для государственных и муниципальных нужд». Несовершенства в документе приводят к вопиющим последствиям. Так, на днях мэрия Ревды торжественно вручила ветерану ВОВ на 90-летие продуктовый набор с истекшим сроком годности. Конфуз случился не только по вине сотрудников центра соцобслуживания, которые не удосужились проверить продукты на складе, считают депутаты. Неприятную ситуацию предопределила существующая ныне схема муниципальных закупок, которая позволяет недобросовестным фирмам выигрывать конкурсы, искусственно занижая цену контракта, и в итоге, поставлять некачественный товар.

Как передает корреспондент NDNews.ru, тему о недостатках ФЗ-44 поднял сегодня на заседании оргкомитета «депутатской вертикали» в Свердловской области екатеринбургский депутат Александр Мягоньких. По его словам, Ревда не единственный пример. Так, мэрия Екатеринбурга каждый год сталкивается с поставщиками, которые за счет демпинга выигрывают муниципальные конкурсы на организацию питания детей в летних лагерях отдыха.

«За время существования закона в него было внесено более 400 правок, и процесс изменений идет до сих пор. На практике возникает много вопросов к схеме закупок у единственного поставщика – сколько можно закупать, как с ним работать. Есть претензии к ст.3 ФЗ-44, по которой участником закупок может быть любое юрлицо, независимо от его организационно-правовой формы. Это приводит к тому, что в закупках могут принять участие фирмы-однодневки», – отметил депутат.

Впрочем, каких-то конкретных предложений по изменению федерального закона от Мягоньких не поступило. В ответ представитель Госдумы Павел Крашенинников предложил коллегам не перечислять «страшилки» из жизни, а подготовить список указаний, какие положения в законе требуют корректировки.

Нарушение норм ФЗ-44 также влечет неприятные последствия для муниципальной власти. Так, по результатам проверки свердловского минфина в 2015 году за технические огрехи в подготовке конкурсной документации были оштрафованы три главы сельских поселений и глава МО. Каждому из них был назначен административный штраф в размере 85 тысяч рублей. При этом для руководителя сельской администрации такая сумма равнозначна заработку за два месяца. По мнению депутатов, в территориях несоизмеримость наказания за формальные нарушения отбивает у людей желание идти на муниципальную службу. Павел Крашенинников пообещал учесть и этот момент в обсуждении, но, опять же, потребовал конкретных замечаний к закону.

Стоит отметить, что список правок к ФЗ-44 от муниципалов, скорее всего, будет рассмотрен после окончательного формирования «депутатской вертикали» в Свердловской области, что произойдет не раньше весны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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