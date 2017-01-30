Еж Пых и енот Дзен 3 февраля предскажут погоду на весну

Публикации за 30.01.17

Известная в Екатеринбурге ежиха Пуговка в этом году не будет предсказывать погоду в День сурка, животное отправилось на пенсию по достижению 5-летнего возраста. Вместо нее прогнозы будут давать ежик Пых и енот Дзен. Один из них в дальнейшем станет штатным предсказателем Екатеринбургского зоопарка.

Напомним, ежегодно в День сурка в Екатеринбургском зоопарке ежиха Пуговка предсказывала погоду на весну: будет ли она теплой или морозной. Но теперь Пуговку отправили «на пенсию»: ей исполнилось 5 лет, и вместо ежихи метеорологами побудут другие животные.

3 февраля в Екатеринбургском зоопарке погоду предскажут еж Пых и енот Дзен. Ежик, как и его предшественница, будет выбирать погоду по двум мискам. А еноту предстоит вытащить камешки с надписями из таза с водой. Позднее сотрудники зоопарка посмотрят, чье предсказание сбудется или окажется более точным. Еж Пых или енот Дзен в дальнейшем станет штатным предсказателем зоопарка вместо Пуговки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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