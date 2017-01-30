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Публикации за 30.01.17

Автоледи на легковушке протаранила маршрутку: пострадали дети

Автоледи на легковушке протаранила маршрутку: пострадали дети

На Среднем Урале женщина на ВАЗе протаранила маршрутку, вставшую на дороге. В результате ДТП пострадала сама автоледи и двое ее детей.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла сегодня на автодороге Асбест – Красноармейский. 32-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-2114 врезалась в стоящую маршрутную «газель». Водитель сломавшейся «Газели» остановился в правом ряду и пытался починить машину. При этом он не выставил знак аварийной остановки и не включил аварийную сигнализацию. В итоге автоледи не смогла вовремя среагировать и врезалась в маршрутку.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила сама женщина, а также ее двое сыновей 7 и 8 лет. Все трое бригадой скорой помощи были доставлены в больницу. Сотрудниками ГИБДД установлено, что оба ребенка в ВАЗе были пристегнуты адаптерами ремней безопасности и находились на обычных диванных подушках. Эти средства никоим образом не решают вопроса безопасной перевозки детей в возрасте до 12 лет, отмечают в ГИБДД.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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