На Уралмаше за полгода снесут 257 гаражей (СПИСОК)

Публикации за 30.01.17

Администрация Орджоникидзевского района утвердила список металлических гаражей, подлежащих выносу в 2017 году. До апреля владельцы получат уведомление об одностороннем расторжении договоров аренды земельных участков, добровольном демонтаже и необходимости освобождения территории.

Во втором квартале районная администрация планирует судиться с собственниками, которые не вышли на переговоры. В таком случае гаражи будут демонтированы и вывезены на штрафплощадку, причем все расходы понесут владельцы. По вопросам добровольного расторжения договоров жителям Уралмаша и Эльмаша предлагают обращаться в отдел земельных отношений администрации Орджоникидзевского района (улица Бабушкина 16, кабинет 108).

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, решение о выносе самовольно установленных гаражей принято по факту ненадлежащего санитарного состояния территории, прилегающей к объектам, их нахождения в санитарно-защитной зоне, а также для улучшения благоустройства района и устранения нарушений земельного законодательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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