Суд продлил арест трем фигурантам дела о гибели 12 человек в ДТП в ХМАО

Публикации за 30.01.17

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела о гибели 12 человек в ДТП под Ханты-Мансийском,

Как передает корреспондент NDNews.ru, первое решение о продлении меры пресечения сегодня вынесли Александру Сидоруку – представителю компании-перевозчика, которая организовала перевозку детей. Ему продлен срок содержания под стражей до 3 апреля. Следом рассмотрели ходатайства об аресте водителя автобуса Марата Зайнуллина и шофера грузовика Раиля Саитханова. Они также будут находиться в СИЗО ближайшие два месяца – до 3 апреля. Об этом нашему агентству сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень столкнулись автобус и два грузовика. В результате аварии погибли 12 человек, большинство из которых – дети, которые возвращались с окружных соревнований по акробатике. Были госпитализированы 22 человека. По одной из версий, один из тягачей, перевозивший негабарит, зацепил на встречной полосе автобус. Спустя два дня суд санкционировал арест водителей автобуса и одного из грузовиков, а также представителя компании-перевозчика. Еще один фигурант дела – директор спортивной школы Ирина Тарасова – находится под домашним арестом

Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову были предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Как выяснилось позже, водитель тягача ранее был лишен прав за пьяную езду. В настоящее время материалы дела переданы для расследования в 4-е следственное управление СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге. Этим объясняется избрание меры пресечения фигурантам громкой «уголовки» в Ленинском районном суде уральской столицы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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