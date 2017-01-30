В больнице Ревды скончался 7-месячный ребенок, возбуждено уголовное дело

Публикации за 30.01.17

В Ревде по факту смерти в больнице 7-месячного мальчика возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, процессуальное решение принято по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По данным следствия, ребенок был доставлен в реанимационное отделение городской больницы 3 января из больницы Первоуральска. Врачи диагностировали заболевание, длившееся продолжительный период времени. Медики боролись за жизнь малыша, но 21 января он умер.

СКР назначил ряд судебных экспертиз, направленных, в том числе, на установление точной причины смерти мальчика. Также следователям предстоит выяснить, есть ли связь между действиями врачей и смертью ребенка.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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