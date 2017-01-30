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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

В отношении начальника ОВД Полевского возбуждено уголовное дело / На время следствия Игоря Рзаева отстранили от должности

В отношении начальника ОВД Полевского возбуждено уголовное дело На время следствия Игоря Рзаева отстранили от должности

По официальным данным, полковник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о некоей махинации с автопарком ОМВД – продаже автомобиля УАЗ. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что согласно решению суда Игорь Рзаев был отстранен от должности на время следствия.

Отметим, что по данным источников нашего агентства, Игорь Рзаев мог иметь связи с одним из самых могущественных похоронных кланов Екатеринбурга, который традиционно связывают с Рафаэлем Мамедовым (позиционировал себя как племянник покойного вора в законе Тимура Свердловского) и его братом Гурамом Давришяном (его избили в ходе нападения разборки у ТЦ «Дирижабль»). В Полевском открылся салон ритуальной флористики «Память», и местные бизнесмены связывают центр флористики с Игорем Рзаевым – начальником полевского ОВД. Отчасти их мнение подтверждает и позиция антимонопольного управления по Свердловской области, куда местные бизнесмены написали жалобу. УФАС признало факт сговора Рзаева, главы Полевского и ряда местных похоронщиков. По этому поводу УСБ ГУ МВД по Свердловской области даже проводило свою проверку в 2012-м году, однако нарушений в действиях начальника тогда полиции не нашло.

Екатеринбург. Другие новости 30.01.17

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