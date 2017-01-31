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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

В Артемовском пьяный водитель без прав наехал на санки с ребенком и скрылся

В Артемовском пьяный водитель без прав наехал на санки с ребенком и скрылся

В Артемовском пьяный водитель без прав наехал на санки с ребенком. Автомобилист с места происшествия скрылся, но был найден и задержан.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария случилась накануне вечером. На улице Станционной около дома № 86 водитель автомобиля ВАЗ-2106 наехал на сани с четырехлетним мальчиком, которого везла впереди себя старшая сестра. Пешеходы двигались по левому краю проезжей части навстречу движению транспорта. В результате ДТП ребенок получил ушиб мягких тканей лица и правого голеностопного сустава.

«После наезда водитель с места происшествия скрылся, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек. На водителя составлены административные материалы: за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, за то, что не имел водительских прав и страхового полиса. Кроме того, на автомобиле нарушителя не было государственных регистрационных знаков. Отдельную ответственность автомобилист понесет за уезд с места ДТП. Автомобиль поставлен на штрафстоянку стоянку. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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