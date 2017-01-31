В Екатеринбурге на «зебре» у «белого дома» сбили девушку (ФОТО)

Публикации за 31.01.17

У здания правительства Свердловской области «Дэу Нексия» сбила девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую увезли с больницу с черепно-мозговой травмой.

ДТП в центре города случилось накануне в 20:30. 19-летний парень за рулем «Дэу Нексии» ехал по улице Бориса Ельцина в сторону ул. Челюскинцев и не заметил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Права на управление автомобилем мужчина получил полтора года назад. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в результате девушка была госпитализирована с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».

Полицейские напоминают, что водители, согласно ПДД, обязаны уступать дорогу пешеходам на «зебре». В свою очередь пешеходы должны помнить о том, что «регулируемый» и «нерегулируемый пешеходный переход» только обозначает место для перехода, но не гарантирует безопасность. Во время перехода необходимо постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию, которая меняется на дороге каждую секунду. По обстоятельствам аварии будет проведено дознание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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