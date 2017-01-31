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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

В Екатеринбурге на «зебре» у «белого дома» сбили девушку (ФОТО)

В Екатеринбурге на «зебре» у «белого дома» сбили девушку (ФОТО)

У здания правительства Свердловской области «Дэу Нексия» сбила девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую увезли с больницу с черепно-мозговой травмой.

Новый День: В Екатеринбурге на ''зебре'' у ''белого дома'' сбили девушку (ФОТО)

ДТП в центре города случилось накануне в 20:30. 19-летний парень за рулем «Дэу Нексии» ехал по улице Бориса Ельцина в сторону ул. Челюскинцев и не заметил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Права на управление автомобилем мужчина получил полтора года назад. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в результате девушка была госпитализирована с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».

Новый День: В Екатеринбурге на ''зебре'' у ''белого дома'' сбили девушку (ФОТО)

Полицейские напоминают, что водители, согласно ПДД, обязаны уступать дорогу пешеходам на «зебре». В свою очередь пешеходы должны помнить о том, что «регулируемый» и «нерегулируемый пешеходный переход» только обозначает место для перехода, но не гарантирует безопасность. Во время перехода необходимо постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию, которая меняется на дороге каждую секунду. По обстоятельствам аварии будет проведено дознание.

Новый День: В Екатеринбурге на ''зебре'' у ''белого дома'' сбили девушку (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

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