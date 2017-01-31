NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 31.01.17

Житель Богдановича похитил 700 литров казенного бензина для личного авто

Житель Богдановича похитил 700 литров казенного бензина для личного авто

В Богдановиче будут судить работника муниципального предприятия, которого обвиняют в краже казенного топлива.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в августе 2016 года в местную дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя одного из предприятий о хищении на АЗС бензина АИ-92. Сыщики выяснили, что один из работников, являясь материально ответственным лицом, пользуясь своим служебным положением, по топливной карте, принадлежащей организации, незаконно заправлял личный автотранспорт. В общей сложности он похитил 698 литров топлива, причинив ущерб в размере 20 тыс. 514 рублей.

«Свою вину не привлекавшийся ранее к уголовной ответственности местный житель 1989 года рождения признал, в содеянном раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. В настоящее время расследование закончено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ОМВД России по Богдановичскому району.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

В Екатеринбурге на «зебре» у «белого дома» сбили девушку (ФОТО). / Часы на Плотинке, установленные к ЧМ, перестали вести обратный отсчет (ФОТО). / В Артемовском пьяный водитель без прав наехал на санки с ребенком и скрылся.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter