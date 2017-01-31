Житель Богдановича похитил 700 литров казенного бензина для личного авто

Публикации за 31.01.17

В Богдановиче будут судить работника муниципального предприятия, которого обвиняют в краже казенного топлива.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в августе 2016 года в местную дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя одного из предприятий о хищении на АЗС бензина АИ-92. Сыщики выяснили, что один из работников, являясь материально ответственным лицом, пользуясь своим служебным положением, по топливной карте, принадлежащей организации, незаконно заправлял личный автотранспорт. В общей сложности он похитил 698 литров топлива, причинив ущерб в размере 20 тыс. 514 рублей.

«Свою вину не привлекавшийся ранее к уголовной ответственности местный житель 1989 года рождения признал, в содеянном раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. В настоящее время расследование закончено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ОМВД России по Богдановичскому району.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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