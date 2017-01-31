На уральской «трассе смерти» в ДТП погибла женщина, еще 4 человека пострадали

Публикации за 31.01.17

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства очередного смертельного ДТП на уральской «трассе смерти».

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария случилась сегодня на автодороге Серов – Ивдель. По информации отдела пропаганды областного управления ГИБДД, в районе 105 километра трассы произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-21099 и «Хендай». «Женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехала на полосу встречного движения. Она погибла на месте. Водитель и 3 пассажира автомобиля «Хендая» получили травмы и госпитализированы. Обстоятельства ДТП еще выясняются», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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