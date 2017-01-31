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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

Очередная реорганизация медучреждений: дегтярскую больницу объединят с ревдинской, а сысертскую – с арамильской / Власти уверяют, что народ не пострадает

Очередная реорганизация медучреждений: дегтярскую больницу объединят с ревдинской, а сысертскую – с арамильской Власти уверяют, что народ не пострадает

В ряде свердловских муниципалитетов сложилась ситуация, когда жители одного города регулярно ездят на прием к врачам в соседний. С одной стороны, иногда это единственный выход, с другой – иногородних принимают не всегда. На сегодняшнем заседании правительства области этот вопрос подробно обсудили и пришли к выводу, что кое-где имеет смысл провести реорганизацию медучреждений в форме объединения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, предлагается, в частности, создать единый центр управления Сысертской и Арамильской больницами. Как рассказал на заседании мэр Сысерти Александр Карамышев, город Арамиль окружен селами, входящими в Сысертский округ, и сельчане часто ездят на пример в арамильскую поликлинику. С другой стороны, Сысертская больница оказывает помощь в сфере акушерства и гинекологии всему Арамилю. «Некоторые пациенты оказываются прикрепленными к обоим учреждениям сразу, возникает путаница, нерационально используется коечный фонд и трудовые ресурсы», – заявил глава Сысерти.

Аналогичная ситуация с Дегтярском, жители которого часто ездят на прием к узким специалистам в соседнюю Ревду. Как заявил главврач Ревдинской горбольницы Евгений Овсянников, ресурсы дегтярской больницы сейчас используются нерационально, и имеет смысл создать для двух этих городов единую модель здравоохранения.

Глава областного минздрава Игорь Трофимов отметил, что оба предложения уже находятся в стадии обсуждения. Министр подчеркнул, что любая реорганизация медучреждений будет обсуждаться на местах с участием депутатов городских дум и общественности и без их согласия ничего решаться не будет.

Замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков по окончании заседания заверил журналистов, что о сокращении числа медперсонала речи не идет. «Объединение больниц будет носить, скорее, юридический, административный характер», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

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