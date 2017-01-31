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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

Должники получат первые в этом году «красные квитанции» на оплату коммунальных услуг

Должники получат первые в этом году «красные квитанции» на оплату коммунальных услуг

Региональный информационный центр выпустит первые в этом году красные квитанции для тех, кто не платит за коммунальные услуги 2 и более месяцев и задолжал более 10 тысяч рублей. Только в территориях Облкоммунэнерго таких насчитали 5 тысяч человек.

«Красные квитанции найдут в почтовых ящиках те, кто не оплачивал счета более 2 месяцев подряд и должен свыше 10 тысяч рублей. Сейчас по всем территориям Облкоммунэнерго около 5 тысяч таких недобросовестных потребителей», – сообщил заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Ресурсники настоятельно просят должников оплатить счета как можно скорее. Иначе вместо красных квитанций они получат судебные иски о принудительном взыскании долга. И в этом случае платеж будет значительно больше – к сумме долга прибавятся пени и госпошлина.

«Всего у нас 32 тысячи лицевых счетов, это значит, что на сегодняшний день «красные» квитанции получит каждый шестой потребитель. Это довольно много. Подобные акции мы проводим три раза в год, чтобы напомнить гражданам о необходимости оплаты потребленных ресурсов, оценить результативность в натуральном выражении довольно сложно, но мы уверены, что эффект, пусть и отложенный, есть», – отметил Евгений Волков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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