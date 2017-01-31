Площадь пожара в КРК «Уралец» превысила 100 квадратных метров

Публикации за 31.01.17

В Екатеринбурге потушили пожар в помещениях КРК «Уралец» на улице Большакова.

Как уточнили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Сначала огонь вспыхнул на втором этаже в сауне фитнес-клуба «Арт-Джем», затем пламя перекинулось на раздевалку и трибуны ледовой арены, где уже завтра должен пройти домашний матч ХК «Автомобилист». В КРК «Уралец» ранее предварительно сообщали, что пострадали трибуны сектора Л, который находятся за воротами.

«Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 205 посетителей и сотрудников. В 13.42 пожар в культурно-развлекательном центре «Уралец» был локализован. Сейчас тушение продолжается, работают 18 единиц пожарно-спасательной техники, 53 человека», – отмечают в ведомстве.

По факту происшествия органы внутренних дел вместе с МЧС проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Андеруш Завятку

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