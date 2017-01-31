Картина магистра вуду Симакова может достаться Евгению Ройзману (ФОТО)

Публикации за 31.01.17

Магистр магии вуду Антон Симаков, вышедший из психиатрической лечебницы, подобрал выставочную площадку для презентации и продажи своей картины «Курица на велосипеде».

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее Симаков сообщал СМИ, что готовит аукцион. «Это будет выставка одной моей картины, которая называется «Курица на велосипеде». Веду переговоры с несколькими площадками, в том числе Ельцин-центром, – отметил маг. – Хочу продать свою работу за 2,5 млн рублей. Часть этих денег пойдет на помощь видеоблогеру Руслану Соколовскому».

Сегодня маг рассказал нашему агентству о том, что Ельцин-центр отказался с ним сотрудничать, как и другие музеи города. Поэтому молодой человек начал вести переговоры с галереями и нашел подходящий вариант. «Это площадка в одном из торговых центров города, который относится к сегменту luxury. Там продаются брендовые, дорогие вещи, соответствующая публика. Почему бы там не выставить мою картину на продажу? Сейчас мы еще ведем переговоры, но принципиальное согласие получено. Не исключаю также вариант помещений «Коляда-театра»», – уточнил маг.

По его словам, он не готов продать свою картину дешевле, чем за 2,5 миллиона рублей. «Если такая сумма заявлена не будет, я подарю «Курицу на велосипеде» мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в знак уважения. Надеюсь, он хорошо отнесется к такому презенту. А пока могу добавить, что аукцион, вероятнее всего, устроим 14 февраля – в День всех влюбленных», – добавил собеседник агентства.

Напомним, весной прошлого года мировой суд Кировского района Екатеринбурга принял решение о направлении Симакова на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство прокурора, предложившего именно такое наказание для мага, который обвинялся по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, имеющие своей целью оскорбление религиозных чувств верующих»). Сторона обвинения свою позицию аргументировала тем, что мага вуду психически нездоровым признала проведенная в ходе предварительного следствия экспертиза. Уточнялось, что Симакова направят на лечение в стационар общего типа – до полного выздоровления.

Изначально Симакова в оскорблении чувств верующих обвинил один из местных журналистов, который пожаловался в полицию на обряд «Проклятие Порошенко и прекращение войны на Украине», проведенный магом осенью 2014 года в присутствии нескольких представителей СМИ. В ходе таинства в своем офисе Симаков осуществил жертвоприношение – обезглавил петуха и окропил его кровью православный погребальный покров. Именно использование предмета православного христианского культа вызвало негодование у журналиста, в дальнейшем это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Со слов же самого Симакова, обряд имел своей целью исключительно проклятие президента Порошенко и прекращение войны на юго-востоке Украины. Своим обрядом маг не намеревался оскорблять верующих. Собственно, по его мнению, обвинение поэтому и потребовало направить подсудимого на лечение, поскольку не нашло адекватных доказательств его вины для суда. Он намерен настаивать на повторной экспертизе и опротестовывать решение судебной инстанции.

Сейчас подробно комментировать судебное решение и свое лечение в психбольнице Симаков не хочет. «Скажу только одно – сейчас у меня все хорошо», – сказал он ранее NDNews.ru.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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