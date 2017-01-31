С начала года колеи спровоцировали на Среднем Урале 40 ДТП

Публикации за 31.01.17

Колея на проезжей части с начала года уже спровоцировала 40 ДТП в Свердловской области. В числе наиболее аварийных участков в Екатеринбурге – дублер Сибирского тракта, указывают в региональном управлении ГИБДД.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в результате 40 ДТП, причиной которых, в том числе, стала колея на дороге, 2 человека погибли и 17 получили травмы. «Участок дублера Сибирского тракта с 8 по 13 км стал очагом аварийности в Екатеринбурге по итогам 2016 года. Одним из сопутствующих факторов стала колея. Только за прошлый год здесь зарегистрировано 54 ДТП. В этих дорожных авариях один человек погиб и еще 7 получили травмы различной степени тяжести», – отмечают в Госавтоинспекции.

От дорожных служб неоднократно требовали сделать дублер Сибирского тракта безопасным, но существенных изменений не произошло. В связи с этим администрации Екатеринбурга выдано предписание на введение по указанной магистрали ограничений скоростного режима до 50 км/ч.

«Кроме этого Управлением ГИБДД по Свердловской области уже принято решение о выставлении на данном участке дополнительных экипажей ДПС, а также комплексов автоматической фиксации нарушений скоростного режима», – заключают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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