В Екатеринбурге вынесли приговор группе зэков за убийство в ИК №2

Публикации за 31.01.17

В Екатеринбурге вынесли приговор зэкам за убийство сокамерника в ИК №2 – подсудимые получили от 5,5 до 15 лет строгого режима.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказались четверо мужчин – их СМИ называли «активистами» ИК №2, поскольку они сотрудничали с администрацией колонии.

Следствие и суд доказали, что двое зэков, отбывающих наказание за хранение наркотиков, в течение 1,5 лет вымогали деньги у другого осужденного Антона Штерна, требуя перечислять средства на банковскую карту одного из злоумышленников. Установили фиксированный размер платы – 5 тысяч рублей в месяц. Однажды Штерн не смог однажды произвести платеж. Из-за этого упомянутые зэки и их двое товарищей (среди которых оказался призер чемпионата Европы по боксу) забили насмерть молодого человека.

«Несмотря на то, что обвиняемые пытались вывести следствие на ложный путь, органам СКР удалось не только детально восстановить объективную картину произошедшего, но и установить всех соучастников совершения указанного преступного эпизода», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Приговором суда всем четырем злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 15 лет 5 дней с отбыванием в колонии строгого режима. «Стоит отметить, что в ходе расследования также выделены материалы уголовного дела об иных эпизодах вымогательств и истязаний других осужденных. В настоящее время органы СК и УСБ ГУФСИН продолжают работу по установлению всех соучастников такого рода преступлений», – говорят в СК.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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