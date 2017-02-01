Названа причина остановки часов ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Публикации за 01.02.17

Остановка установленных в Екатеринбурге часов, ведущих отсчет 500 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года, была вызвана техническими помехами, которые в настоящий момент устранены. Об этом сообщили NDNews.ru в компании «САН ИнБев».

«Часы обратного отсчета, установленные в Екатеринбурге, работают в штатном режиме. Что касается вчерашней задержки запуска, то она была вызвана техническими помехами, которые также наблюдались в работе другого оборудования в период нахождения первых лиц на площадке (губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб не смогли с первого раза запустить часы, – прим. ред.)», – говорится в официальном комментарии АО «САН ИнБев», компании-спонсора. Также отмечается, что табло было неактивным из-за проводившихся работ «с целью финализации всех технических процессов».

Напомним, 31 января установленные и торжественно запущенные в центре города часы ЧМ-2018 сломались менее чем через сутки после монтажа. Сами часы время показывали, а вот обратный отсчет до начала мундиаля не работал. Вместо количества дней до «даты икс» горожане наблюдали черный экран.

Подобные часы также запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, эти часы символизируют неотвратимость того, что чемпионат мира приближается и состоится.

ЧМ-2018 по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Екатеринбург, Андеруш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

Прокуратура передала в ФСБ материалы о закупке квартир главой Сысерти Карамышевым у жены (ДОКУМЕНТЫ). / Родители первоклашек обрушили госуслуги: «Хуже, чем в прошлом году» (СКРИНЫ). / Белоярку накрыл транспортный коллапс: отменены все автобусные рейсы из-за отзыва лицензии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»