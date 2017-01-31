Часы на Плотинке, установленные к ЧМ, перестали вести обратный отсчет (ФОТО)

Публикации за 31.01.17

Вчера в Екатеринбурге с большой помпой открывали часы обратного отсчета до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Но уже сегодня в конструкции что-то сломалось – сами часы время показывают, а вот обратный отсчет не работает. Вместо количества дней до «даты икс» – черный экран.

Как передает корреспондент NDNews.ru, часы установили только вчера днем, а неполадки в них заметили прохожие сегодня утром. Сломался ли механизм сам или же это дело рук вандалов, неизвестно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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