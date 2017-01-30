500 дней до мундиаля: в Екатеринбурге открыли часы обратного отсчета до ЧМ по футболу (ФОТО)

Публикации за 30.01.17

В Историческом сквере в Екатеринбурге сегодня открыли часы обратного отсчета до ЧМ-2018. До спортивного события осталось уже 499 дней.

Напомним, место для установки часов в мэрии выбрали полгода назад, расположение должно было отвечать ряду критериев, например, выбранная точка должна иметь пешую доступность и значительный пешеходный трафик и попадать под камеры видеонаблюдения или в зону постоянной охраны, иметь возможность подключения к электрокоммуникациям. Помимо Исторического сквера рассматривались ЦПКиО имени В.В. Маяковского и площадка напротив центрального входа в УрФУ.

Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 будут установлены во всех городах-организаторах. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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