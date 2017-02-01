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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

Директором Екатеринбургского ТЮЗа стала Евгения Умникова (ФОТО)

Директором Екатеринбургского ТЮЗа стала Евгения Умникова (ФОТО)

В Екатеринбурге назвали имя нового директора Театра юного зрителя: управление культуры утвердило в должность Евгению Умникову, которая долгое время возглавляла управление образования, а последний год работала директором лицея № 130. Сегодня Умникову представили коллективу. «Планы у театра на 2017 год есть, и они не будут меняться в связи с назначением нового директора», – сообщили NDNews.ru в ТЮЗе.

Новый День: Директором Екатеринбургского ТЮЗа стала Евгения Умникова (ФОТО)

Только что в Театре юного зрителя закончилось собрание, на котором коллективу представили нового директора. Им стала Евгения Умникова, которая долгие годы возглавляла управление образования Екатеринбурга, а с февраля 2016 года была директором лицея №130.

Новый День: Директором Екатеринбургского ТЮЗа стала Евгения Умникова (ФОТО)

«Действительно директором назначена Евгения Умникова, только что состоялось собрание коллектива, на котором Евгения Леонидовна познакомилась со всеми, – рассказала NDNews.ru заведующая литературной частью ТЮЗа Наталья Киселева. – Планы театра пока не обсуждались. Но у нас есть план на 2017 год, и он не будет меняться».

Новый День: Директором Екатеринбургского ТЮЗа стала Евгения Умникова (ФОТО)

Напомним, в ноябре 2017 года экс-диретор ТЮЗа Светлана Учайкина стала министром культуры Свердловской области. На ее место прочили директоров других городских театров, но с выбором кандидатуры долго не могли определиться.

Фото с собрания с коллективом – Татьяна Доукша, предоставлено персс-службой ТЮЗа

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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