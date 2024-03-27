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Среда, 27 марта 2024, 09:03 мск

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Евгения Умникова покидает пост директора ТЮЗа

Евгения Умникова покидает пост екатеринбургского ТЮЗа. На этом посту она проработала семь лет. Кто станет новым руководителем театра, пока не известно.

«Да, это правда», – подтвердили «Новому Дню» источники в ТЮЗе.

В управлении культуры Екатеринбурга, которое занимается назначением руководителей муниципальных театров, на вопрос о новом директоре театра пока не ответили.

Напомним, Евгения Умникова стала директором Театра юного зрителя в феврале 2017 года, сменив на посту Светлану Учайкину, которая была назначена министром культуры Свердловской области. До работы в ТЮЗе Умникова много лет возглавляла управление образования администрации Екатеринбурга, а затем год была директором лицея № 130.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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