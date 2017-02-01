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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

Проект для молодежи «Россель – наш губернатор» запускается в Екатеринбурге

Проект для молодежи «Россель – наш губернатор» запускается в Екатеринбурге

Жителям Свердловской области нужно напомнить об уникальнейшей биографии и колоссальном масштабе личности первого губернатора Эдуарда Росселя. Для этого на Урале предлагается создать соответствующее общественное объединение. Сам Россель пока о затее не знает.

Как рассказал NDNews.ru руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин, в последние годы Россель почти исчез из информационной повестки, а молодые поколения свердловчан почти ничего не знают о нем, что неправильно. Поэтому активист решил напомнить о первом главе региона, и, может быть, даже снять о нем документальный фильм. По его словам, как дисциплинированный член «Единой России» Россель не сможет выставить на губернаторских выборах собственную кандидатуру, поэтому задача другая: объяснить всем остальным потенциальным кандидатам, что, кем бы ни был следующий губернатор, он должен сохранить Росселя в своей команде, например, в качестве члена Совета Федерации.

Среди заслуг Росселя обычно называют то, что, руководя Свердловской областью в сложное время, он все же сумел поднять регион. Средний Урал был экономическим донором, сложно было подумать, что он может погрязнуть в многомиллиардных долгах. Кроме того, имя Росселя было известно в каждом городе и поселке, не было ни одного населенного пункта, в который Эдуард Эргартович не нашел бы времени заехать.

Самого Эдуарда Эргартовича пока с идеей не знакомили – по мнению Ярутина, скромность помешает бывшему губернатору одобрить ее.

Отметим, что Сергей Ярутин всегда появляется в тот момент, когда в области готовятся к выборам или растет протестная активность, направленная против действующего губернатора Евгения Куйвашева. Например, 1 мая 2015 он вывел на демонстрацию более тысячи человек с лозунгами «Губернатор, не вреди, губернатор, уходи!» и «Женя, тебя ждут в Тюмени!».

Между тем Росселя в области все-таки помнят. Еще несколько дней назад в одной из екатеринбургских школ стоял информационный стенд со ссылкой на сайт губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя , а в отдаленных территориях на вопрос журналистов «кто наш губернатор?» местные жители все еще отвечают: «Россель».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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