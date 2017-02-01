«Мотив» прокомментировал «дело о недостоверной рекламе» на общественном транспорте

Публикации за 01.02.17

В компании «Мотив» прокомментировали дело, возбужденное в УФАС Свердловской области за использование слова «лучший» в рекламе. Оператор считает, что действовал в рамках закона и в компанию жалобы не поступали.

Как уже писал NDNews.ru, УФАС возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении компании «Мотив». На этот раз речь идет о рекламе, размещенной на общественном транспорте, с текстом «Мотив 4G, пожалуй лучший интернет 4G в нашем городе!». Антимонопольщики посчитали рекламу некорректной, так как использование сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Антимонопольщики взялись за сотового оператора по жалобе горожанина, увидевшего рекламу.

«Дело еще в производстве, решение по нему не вынесено. Поэтому озвучивать какие-то детали пока рано. К нам в компанию никаких жалоб не поступало, многим наш трамвай понравился», – отметила директор по маркетингу и продажам компании «Мотив» Екатерина Хворостова.

Добавим, об аналогичных исках антимонопольщики рассказывают примерно раз в год. Так, летом прошлого года апелляционный суд оставил в силе решение о признании ненадлежащей рекламы смартфона «Мотив 4G смартфон». Сотовый оператор выпустил листовки с фото женщины с глубоким декольте и надписью на груди «4999 руб». «По мнению заявителя, данная реклама похожа на рекламу интим салона, на предложение «ночной бабочки», никак не соответствует рекламе смартфонов», – сообщало тогда свердловское УФАС.

Аналогичные иски от очевидцев подавались и антимонопольщикам других регионов. Пару лет назад курганцы возмущались рекламой оператора «Песец идет». Еще чуть ранее иск рассматривало УФАС по ХМАО-Югре – оператор дал рекламу тарифа с изображением топора и разлетающихся в разные стороны брызг оранжевого цвета, ее посчитали жестокой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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