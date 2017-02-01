ФАС возбудила дело в отношении оператора сотовой связи «Мотив»

УФАС возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении компании «Мотив».
Как сообщили NDNews.ru в УФАС по Свердловской области, основанием для возбуждения дела послужило заявление горожанина с жалобой на рекламу ООО «Екатеринбург-2000» с текстом: «Мотив 4G, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ 4G В НАШЕМ ГОРОДЕ! 8-800…… (звонок бесплатный) МОТИВ 4G», которую заявитель обнаружил на борту городского трамвая. Заявитель представил доказательства распространения аналогичной рекламы также на борту троллейбуса и на стационарной рекламной конструкции.
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, реклама, содержащая некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, признается недобросовестной.
Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.
Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, и по мнению антимонопольного управления должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами.
Ответственность за нарушение требований, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе», согласно ч. 6 ст. 38 ФЗ «О рекламе», несет рекламодатель, которым является ООО «Екатеринбург-2000».
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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