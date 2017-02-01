NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

В Качканаре ветеринары три часа оперировали дикую рысь (ФОТО)

В Качканаре ветеринары три часа оперировали дикую рысь (ФОТО)

В Качканаре ветеринары пытались спасти дикую рысь, которая вышла к людям от голода, – из-за травмы животное было лишено корма и истощено до предела. Врачам спасти дикую кошку, к сожалению, не удалось.

Новый День: В Качканаре ветеринары три часа оперировали дикую рысь (ФОТО)

По словам местных жителей, рысь обнаружили на лодочной станции. Она была настолько истощена, что почти не шевелилась, но была в сознании и даже порыкивала. Очевидцы вызвали на место обнаружения дикой кошки спасателей и сотрудников ЕДДС, а те отвезли животное на ветстанцию.

Новый День: В Качканаре ветеринары три часа оперировали дикую рысь (ФОТО)

Как рассказал ветеринар Павел Пашинцев, за жизнь животного боролись три часа, столько шла операция. Оказалось, что причиной крайнего истощения кошки стал перелом лапы. Из-за травмы она не могла охотиться. К сожалению, улучшения после операции были временными. Лапка – так назвали ее ветеринары – скончалась.

Фото с личной страницы Павла Пашинцева

Новый День: В Качканаре ветеринары три часа оперировали дикую рысь (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

ФК «Урал» сыграет с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России 28 февраля. / «Мотив» прокомментировал «дело о недостоверной рекламе» на общественном транспорте. / На Урале подросток разбился на ступеньках крыльца школы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter