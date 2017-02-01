В Качканаре ветеринары три часа оперировали дикую рысь (ФОТО)

Публикации за 01.02.17

В Качканаре ветеринары пытались спасти дикую рысь, которая вышла к людям от голода, – из-за травмы животное было лишено корма и истощено до предела. Врачам спасти дикую кошку, к сожалению, не удалось.

По словам местных жителей, рысь обнаружили на лодочной станции. Она была настолько истощена, что почти не шевелилась, но была в сознании и даже порыкивала. Очевидцы вызвали на место обнаружения дикой кошки спасателей и сотрудников ЕДДС, а те отвезли животное на ветстанцию.

Как рассказал ветеринар Павел Пашинцев, за жизнь животного боролись три часа, столько шла операция. Оказалось, что причиной крайнего истощения кошки стал перелом лапы. Из-за травмы она не могла охотиться. К сожалению, улучшения после операции были временными. Лапка – так назвали ее ветеринары – скончалась.

Фото с личной страницы Павла Пашинцева

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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