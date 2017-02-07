В Ирбите раненую рысь сдали в полицию (ФОТО)

Публикации за 07.02.17

В Ирбите местные жители посреди города отловили раненую рысь. Истощенное животное, вероятно, вышло к людям от голода. Молодые люди отвезли рысь в полицейский участок, где обещали позвать ветеринара, после чего выпустить кошку в лес.

Накануне ночью молодые люди в Ирбите поймали рысь. По словам парней, животное ходило по улицам города, и они решили, что безопаснее будет его отловить. Рысь поймали, накинув на нее куртку, после чего отвезли в местное отделение полиции.

«Сотрудники не растерялись и сразу предприняли меры, вызвонив специализированного человека. Пока были в отделении заметили пораненную лапу (видно на фото) и что она была уже измотанна и истощена. Предупредили об этом сотрудника и он увел ее в вальер. Нам сказали что в скоре ее увезут в свою среду обитания. И всё же мы переживаем за её подбитую лапу, надеемся что свозят куда нибудь к ветеринару», – написали в сообществе «Подслушано Ирбит» молодые люди (орфография и пунктуация сохранены).

По словам участников ночной истории, в полиции обещали, что после лечения рысь выпустят в лес.

Напомним, на прошлой неделе голодная истощенная рысь вышла к людям в Качканаре. Животное тоже было травмировано. Ветеринарные врачи несколько часов оперировали животное, пытаясь его спасти, но рысь все-таки умерла.

По словам охотников, этой зимой часто звери из-за голода выходят к людям и стараются держаться ближе к населенным пунктам.

Чтобы узнать о дальнейшей судьбе животного, редакция обратилась к официальному представителю ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Действительно, такой случай имел место быть, – подтвердил он. – В минувшую субботу в территориальный ОВД Ирбита поступило сообщение от местных жителей о том, что по городу бегает животное, похожее на рысь. Полицейские проинформировали об этом охотоведов, и информация была доведена до всех нарядов. А на следующий день вечером, в воскресенье, в райотдел зверя принесли горожане. Он был с признаками сильного обезвоживания и изможденности. Здоровую дикую кошку, даже если бы она попала в поле зрения людей, поймать практически невозможно, не применяя оружия. Животное поместили в теплый вольер. К сожалению, утром стражи порядка обнаружили, что рысь умерла. Ее труп отправили на экспертизу, уже проведено вскрытие, результаты исследования станут известны в самое ближайшее время. По мнению специалистов, животное могло болеть либо бешенством, либо чумой. Исходя из этих соображений вольер, где находилось животное, полицейские тщательно продезинфицировали, чтобы случайно не заразить служебных собак».

Фото – группа «Подслушано Ирбит» «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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