Депутаты от КПРФ, СР и РППС выступили за снижение муниципального фильтра (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 01.02.17

Оппозиционные депутаты Свердловского заксобрания внесли законопроект о снижении «муниципального фильтра» на губернаторских выборах.

Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Кроме его товарищей по фракции Александра Ладыгина, Вячеслава Вегнера и Игоря Аксенова, под законопроектом, предлагающим снизить муниципальный фильтр с 7,9% до 5%, подписались эсеры Андрей Жуковский и Дмитрий Ионин, а также депутат от Партии пенсионеров за справедливость Евгений Зяблицев. Таким образом, из оппозиционеров законопроект проигнорировали только депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что федеральным законом и без того установлены достаточно высокие требования к кандидатам в губернаторы – собрать от 5 до 10% подписей глав и муниципальных депутатов. Отметим, что ряд регионов прописал в своих областных законах именно минимальный фильтр – 5%, другие установили максимальный – 10%, Свердловская область оказалась «в середнячках». Тем не менее, оппозиционные партии опасаются, что им не удастся набрать необходимые 126 голосов.

Под этими опасениями есть определенные основания. Как уже сообщал NDNews.ru, по мнению политологов, существует риск, что архитекторы кампании действующего губернатора Евгения Куйвашева зачистят всех реальных конкурентов на уровне муниципального фильтра и выйдут на выборы с одними статистами. А это может заложить мину и под легитимность губернаторских выборов, и под предстоящую президентскую кампанию, – предупреждает политолог Евгений Минченко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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