Росимущество приостановило приватизацию «Уральского рабочего»

Публикации за 01.02.17

Росимущество отменило свое распоряжение от 22 декабря 2016 года об условиях приватизации ИПП «Уральский рабочий». Соответствующий документ за номером 18-р от 27 января 2017 года размещен на сайте ведомства. Также приостановлена приватизация челябинского и иркутского домов печати.

Кроме того, как сообщили NDNews.ru в пресс-службе МУГИСО, сегодня губернатор Евгений Куйвашев направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой оказать содействие в безвозмездной передаче акций предприятия «Уральский рабочий» в собственность Свердловской области.

Напомним, в конце декабря старейшее свердловское издательство, «Уральский рабочий», снова было выставлено на продажу. Единственный акционер – Российская Федерация в лице Росимущества – назначил на 8 февраля аукцион со стартовой ценой 488 млн рублей. Это уже не первая попытка продать издательско-полиграфическое предприятие – предыдущие оказались неудачными. В июне 2015 года «Уральский рабочий» оценили в 690,8 млн рублей, в марте 2016 – в 583 млн. рублей. В последний раз стоимость 100% акций была снижена еще почти на 100 млн рублей.

Между тем «Уральский рабочий» владеет существенными материальными активами. В частности, это 10 объектов недвижимого имущества (в собственности) общей площадью 33 620,7 кв. м и три земельных участка, общей площадью 35 610 кв. м (два в собственности, на один право аренды в стадии оформления). Первый участок – под зданием типографии на Ленина, 49 / Тургенева, 1, второй – под Домом печати на Тургенева, 13, и третий – под складом на улице Артинской. Предприятие продолжает издательскую деятельность, хотя число сотрудников сокращается – в 2015 году их было более 200, сейчас – 170. По итогам 2015 года выручка «Уральского рабочего» составила 238,3 млн рублей, чистая прибыль – 6,5 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

В Нижнем Тагиле главу района лишили прав за пьяную езду. / В Белоярском пенсионеры путешествуют автостопом – после отмены автобусных маршрутов (ВИДЕО). / В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»