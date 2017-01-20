NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

Росимущество снова выставило на продажу издательство «Уральский рабочий» (ФОТО) / Свердловские власти просят отдать ее им даром

Росимущество снова выставило на продажу издательство «Уральский рабочий» (ФОТО) Свердловские власти просят отдать ее им даром

Старейшее свердловское издательство, «Уральский рабочий», снова выставлено на продажу. Единственный акционер – Российская Федерация в лице Росимущества – назначил на 8 февраля аукцион со стартовой ценой 488 млн рублей.

Это уже не первая попытка продать издательско-полиграфическое предприятие – предыдущие оказались неудачными. В июне 2015 года «Уральский рабочий» оценили в 690,8 млн рублей, в марте 2016 – в 583 млн. рублей. Теперь стоимость 100% акций снижена еще почти на 100 млн рублей.

Между тем «Уральский рабочий» владеет существенными материальными активами. В частности, это 10 объектов недвижимого имущества (в собственности) общей площадью 33 620,7 кв. м и три земельных участка, общей площадью 35 610 кв. м (два в собственности, на один право аренды в стадии оформления). Первый участок – под зданием типографии на Ленина, 49 / Тургенева, 1, второй – под Домом печати на Тургенева, 13, и третий – под складом на улице Артинской.

Новый День: Росимущество снова выставило на продажу издательство ''Уральский рабочий'' (ФОТО)

Предприятие продолжает издательскую деятельность, хотя число сотрудников сокращается – в 2015 году их было более 200, сейчас – 170. По итогам 2015 года выручка «Уральского рабочего» составила 238,3 млн рублей, чистая прибыль – 6,5 млн рублей.

Росимущество резюмирует: «В результате снижения общих затрат в анализируемом периоде обществу удалось преодолеть убыточность собственной деятельности и достичь положительных финансовых результатов, несмотря на снижение выручки».

Правительство Свердловской области разработало собственную программу развития предприятия и надеется, что это поможет договориться с Федерацией о передаче акций в собственность региона. «На состоявшемся 03 октября 2016 года в Министерстве экономического развития Российской Федерации совещании отмечено, что Федеральным агентством по управлению государственным имуществом не исключается возможность передачи акций Общества в собственность Свердловской области в случае соответствующего обращения с приложением программы сохранения и развития предприятия», – сообщили NDNews.ru в МУГИСО.

В связи с этим «Уральский рабочий» совместно с областным Минпромнауки разработал проект «Урал книжный на период до 2025 года» и программу сохранения и развития ОАО «ИПП «Уральский рабочий» на период 2017-2021гг. Документы утверждены на заседании межведомственной рабочей группы, созданной под началом МУГИСО. «Программа развития «Уральского рабочего» предполагает модернизацию действующего производства, которая позволит не только усилить позиции предприятия на полиграфическом рынке, но и открыть новые производственные направления и возможности», – сообщили в министерстве. В ближайшее время программа вместе с обращением свердловских властей будет направлена в адрес правительства РФ, Минкомсвязи и Росимущества.

Отметим, в 2015 году , которое тоже неоднократно выставлялось на продажу. Но то ли потому, что область не предложила достойного плана развития, то ли по какой-то другой причине, Федерация отказала. Год назад крупнейшее дорожное предприятие региона . Победителем торгов стало малоизвестное АО «Гарант» из Верхней Пышмы, которое приобрело лот за 800,5 млн рублей при начальной цене 800 млн.

Фото с сайта Росимущества

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

Компания «Чистый город» травила тавдинцев грязным воздухом. / На уральской трассе легковушка врезалась в трактор, погиб человек. / В Свердловской области выявили 56 ОПГ, связанных с продажей наркотиков.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter