Росимущество снова выставило на продажу издательство «Уральский рабочий» (ФОТО) / Свердловские власти просят отдать ее им даром

Публикации за 20.01.17

Старейшее свердловское издательство, «Уральский рабочий», снова выставлено на продажу. Единственный акционер – Российская Федерация в лице Росимущества – назначил на 8 февраля аукцион со стартовой ценой 488 млн рублей.

Это уже не первая попытка продать издательско-полиграфическое предприятие – предыдущие оказались неудачными. В июне 2015 года «Уральский рабочий» оценили в 690,8 млн рублей, в марте 2016 – в 583 млн. рублей. Теперь стоимость 100% акций снижена еще почти на 100 млн рублей.

Между тем «Уральский рабочий» владеет существенными материальными активами. В частности, это 10 объектов недвижимого имущества (в собственности) общей площадью 33 620,7 кв. м и три земельных участка, общей площадью 35 610 кв. м (два в собственности, на один право аренды в стадии оформления). Первый участок – под зданием типографии на Ленина, 49 / Тургенева, 1, второй – под Домом печати на Тургенева, 13, и третий – под складом на улице Артинской.

Предприятие продолжает издательскую деятельность, хотя число сотрудников сокращается – в 2015 году их было более 200, сейчас – 170. По итогам 2015 года выручка «Уральского рабочего» составила 238,3 млн рублей, чистая прибыль – 6,5 млн рублей.

Росимущество резюмирует: «В результате снижения общих затрат в анализируемом периоде обществу удалось преодолеть убыточность собственной деятельности и достичь положительных финансовых результатов, несмотря на снижение выручки».

Правительство Свердловской области разработало собственную программу развития предприятия и надеется, что это поможет договориться с Федерацией о передаче акций в собственность региона. «На состоявшемся 03 октября 2016 года в Министерстве экономического развития Российской Федерации совещании отмечено, что Федеральным агентством по управлению государственным имуществом не исключается возможность передачи акций Общества в собственность Свердловской области в случае соответствующего обращения с приложением программы сохранения и развития предприятия», – сообщили NDNews.ru в МУГИСО.

В связи с этим «Уральский рабочий» совместно с областным Минпромнауки разработал проект «Урал книжный на период до 2025 года» и программу сохранения и развития ОАО «ИПП «Уральский рабочий» на период 2017-2021гг. Документы утверждены на заседании межведомственной рабочей группы, созданной под началом МУГИСО. «Программа развития «Уральского рабочего» предполагает модернизацию действующего производства, которая позволит не только усилить позиции предприятия на полиграфическом рынке, но и открыть новые производственные направления и возможности», – сообщили в министерстве. В ближайшее время программа вместе с обращением свердловских властей будет направлена в адрес правительства РФ, Минкомсвязи и Росимущества.

Отметим, в 2015 году Свердловская область уже обращалась к Росимуществу с просьбой передать им акции другого госпредприятия – Свердловскавтодор, которое тоже неоднократно выставлялось на продажу. Но то ли потому, что область не предложила достойного плана развития, то ли по какой-то другой причине, Федерация отказала. Год назад крупнейшее дорожное предприятие региона ушло с молотка в частные руки. Победителем торгов стало малоизвестное АО «Гарант» из Верхней Пышмы, которое приобрело лот за 800,5 млн рублей при начальной цене 800 млн.

Фото с сайта Росимущества

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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