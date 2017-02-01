«Автомобилист» отдаляется от плей-офф (ФОТО)

Публикации за 01.02.17

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ с поражения. Сегодня вечером екатеринбуржцы уступили минскому «Динамо» со счетом 2:3, потеряв еще один шанс приблизиться к зоне плей-офф на Востоке.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первый период матча прошел без голов. Хотя у «Автомобилиста» была возможность целых 2 минуты играть в формате «пять на три», но подопечные Владимира Крикунова так и не смогли создать опасных моментов у ворот минчан. Начало второй двадцатиминутки выдалось бодрым – обе команды обменялись незасчитанными шайбами. Игрок «Динамо» умудрился забить гол коньком, а нападающие «Автомобилиста» разыграли голевую атаку в положении «вне игры». И все же спустя 30 секунд хозяевам удалось открыть счет за счет быстрой контратаки, автором шайбы стал Евгений Чесалин. Однако концовку периода екатеринбуржцы провалили и получили два гола в свои ворота. В составе минчан отличились хорошо знакомый екатеринбургским болельщикам американец Аарон Палушай (хоккеист два года выступал за «Автомобилист») и Александр Матерухин.

В третьем периоде «Автомобилист» почти 10 минут провел в большинстве за счет частых удалений «Динамо», но ни разу не реализовал численное преимущество. В последнюю минуту матча хозяева сняли вратаря, и тут же получили гол в пустые ворота. За 12 секунд до сирены Михал Чайковский отыграл одну шайбу, но спасти игру екатеринбуржцы не сумели. За пять матчей до окончания чемпионата «Автомобилист» находится на 11 месте, еще сохраняя теоретические шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Следующую игру команда проведет в пятницу, 3 февраля, с рижским «Динамо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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