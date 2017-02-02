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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

В Серове в жилом доме вырос двухметровый сталагмит фекалий (ФОТО)

В Серове в жилом доме вырос двухметровый сталагмит фекалий (ФОТО)

В одном из общежитий города Серова вырос двухметровый ледяной сталагмит из фекалий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, расположилось новообразование на первом этаже здания по улице Белореченской, 5, – прямо на выходе из блока общежития. Сталагмит постепенно растет и уже распространился на лестничную клетку. «Это лед вместе с мочой, – цитирует местная газета «глобус» Любовь Келлер, которая живет на первом этаже в соседнем с сталагмитом блоке. – Плесень у нас в коридоре от сырости, и на кухне такая же беда. Мы детей боимся лишний раз в коридор выпускать – потолок может рухнуть. Такого у нас никогда не было, как в этом году. Слесаря приходили, в подвал слазили, что-то там перекрыли, а толку никакого – все так же. На той неделе мы их вызывали. Это ведь моча тает, моча с говном, а я астматик на инвалидности, я от этой вони задыхаюсь».

Новый День: В Серове в жилом доме вырос двухметровый сталагмит фекалий (ФОТО)

С каждым днем «сосулька» увеличивается, а ввиду наступившей в последние дни оттепели, она начала еще и подтаивать. Вся стаявшая жидкость разливается огромной зловонной лужей по первому этажу и проникает в соседний жилой блок. У людей от постоянной сырости по потолкам и стенам пошла плесень, а деревянные двери разбухают. О запахе и говорить не приходится.

Жители дома написали заявления в Роспотребнадзор и собираются обратиться в прокуратуру.

Новый День: В Серове в жилом доме вырос двухметровый сталагмит фекалий (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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