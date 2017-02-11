В Серовском общежитии вырос новый фекальный сталагмит (ВИДЕО)

В знаменитом серовском общежитии на Белореченской, 5, вырос новый сталагмит – фекалии подобрались к электропроводке.
Как передает корреспондент NDNews.ru, замерзающая моча стала проникать в трещины на стенах, подбираясь к проводам. Предыдущий фекальный сталагмит, прославившийся на всю страну, был срублен и теперь лежит около входа в подъезд. Отметим, что сливы фекалий из канализационных труб в общежитии случаются постоянно. Причиной этого местные жители называют чрезмерно изношенные коммуникации – дом признан аварийным, но обитателей пятиэтажного общежития – а это несколько сотен человек – никуда не переселяют. На месте была и прокуратура, но пока сохраняется status quo – фекальные ледяные фигуры по-прежнему украшают первый этаж.
Напомним, что ранее фотографии сталгмита в разрушающемся здании приобрели взрывную популярность в соцсетях страны. У сталагмита даже появился аккаунт в «Твиттере».
Серов, Максим Бородин, Александр Саливанчук
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