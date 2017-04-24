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Публикации за 24.04.17

Дому с фекальным сталагмитом удалось добиться прочистки канализации: вопрос о расселении будут решать в суде

Дому с фекальным сталагмитом удалось добиться прочистки канализации: вопрос о расселении будут решать в суде

В общежитии Серова, которое стало известно как дом с фекальным сталагмитом, прочистили канализацию и заменили электропроводку. Прокуратура тем временем через суд добивается отмены нормативного акта, по которому этот дом должны расселить до 2025 года.

Напомним, общежитие в Серове на Белореченской, 5,стало известным на всю страну зимой этого года, когда там вырос фекальный сталагмит. У него даже появился свой канал в «Твиттере». После такой «славы» коммунальщики вырезали дурно пахнущие скульптуры из дома. Однако через неделю упрямый сталагмит вырос снова. Причиной этого местные жители называют чрезмерно изношенные коммуникации – дом признан аварийным, но обитателей пятиэтажного общежития – а это несколько сотен человек – никуда не переселяют.

Ранее в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области уже заявляли, что межведомственная комиссия еще в декабре 2015 года признала многоквартирный дом на Белореченской аварийным и подлежащим сносу. Но администрация Серовского округа только в ноябре 2016 года внесла общежитие в реестр аварийных домов с планируемой датой расселения – до 1 января 2025 года. В результате городская прокуратура внесла представление и.о. главы администрации Серовского округа с требованием устранить нарушения жилищных прав граждан, представление получил и директор УК «Федерация» за ненадлежащую эксплуатацию дома.

Как отметили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура требует через суд признать незаконным нормативный акт, по которому дом должны расселить до 2025 года. В связи с установлением даты расселения дома до 1 января 2025 года Серовская городская прокуратура в Серовский районный суд направила исковое заявление с требованием о признании незаконным реестра аварийный жилых домов, подлежащих сносу на территории Серовского городского округа, в части планируемой даты расселения дома № 5 по ул. Белореченская», – заявили в прокуратуре. Кроме того, директор управляющей компании после того, как получил представление, устранил неисправности электропроводки в доме и прочистил канализацию. Территориальным подразделением Роспотребнадзора в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений»). По результатам его рассмотрения компания оштрафована на 10 тыс. рублей.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

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