Серовские чиновники получили предупреждения от прокуратуры за фекальный сталагмит в общежитии (ВИДЕО)

Публикации за 03.03.17

В Серове прокуратура завершила проверку условий содержания общежития на Белореченской, 5, где вырос знаменитый фекальный сталагмит. Городским чиновникам вынесено предупреждение, а в отношении управляющей компании возбуждено административное дело за нарушение санитарных требований.

В ходе проверки прокуратура установила, что межведомственная комиссия еще в декабре 2015 года признала многоквартирный дом на Белореченской аварийным и подлежащим сносу. Но администрация Серовского округа только в ноябре 2016 года внесла общежитие в реестр аварийных домов, с планируемой датой расселения – до 1 января 2025 года.

«Установление длительного срока отселения нарушает конституционные права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. Несмотря на это, вопрос о предоставлении жилья, в частности из маневренного фонда для временного проживания не решен», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате городская прокуратура внесла представление и.о. главы администрации Серовского округа с требованием устранить нарушения жилищных прав граждан. Также с привлечением специалистов Свердловского департамента государственного жилищного и строительного надзора была проведена проверка о ненадлежащей эксплуатации дома со стороны управляющей компании. Доводы, приведенные в СМИ, подтвердились. Директору ООО «УК «Федерация» внесено прокурорское представление. Кроме того, территориальное подразделение Роспотребнадзора в отношении юридического лица возбудило административное дело по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений»).

Напомним, в феврале этого года фотографии сталагмита из мочи и фекалий в разрушающемся здании приобрели взрывную популярность в соцсетях. Огромная сосулька из канализационных отходов в жилом доме в Серове попала в федеральную повестку. После этого жильцы общежития срубили сталагмит, но спустя две недели в подъезде появились новые ледовые фигуры из фекалий, отравляющие жизнь обитателям дома.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=jx8uLkeng1U&rel=0">Video</a> Фекальный сталагмит в серовском общежитии

Серов, служба информации РИА «Новый День»

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