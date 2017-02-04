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Екатеринбург

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Публикации за 04.02.17

Серовский сталагмит из фекалий завел себе Твиттер и толсто троллит Соловьева (ФОТО)

Серовский сталагмит из фекалий завел себе Твиттер и толсто троллит Соловьева (ФОТО)

Прогремевший на всю страну сталагмит из фекалий, выросший в одном из жилых домов города Серова, появился в «Твиттере». Кто ведет аккаунт, неизвестно, однако точно ясно, что у автора коротких сообщений в соцсети очень своеобразное чувство юмора.

Как ранее сообщало наше агентство, новообразование появилось на первом этаже здания по улице Белореченской, 5, – прямо на выходе из блока общежития. Сталагмит постепенно растет и уже распространился на лестничную клетку. «Это лед вместе с мочой, – цитирует местная газета «глобус» Любовь Келлер, которая живет на первом этаже в соседнем с сталагмитом блоке. – Плесень у нас в коридоре от сырости, и на кухне такая же беда. Мы детей боимся лишний раз в коридор выпускать – потолок может рухнуть. Такого у нас никогда не было, как в этом году. Слесаря приходили, в подвал слазили, что-то там перекрыли, а толку никакого – все так же. На той неделе мы их вызывали. Это ведь моча тает, моча с говном, а я астматик на инвалидности, я от этой вони задыхаюсь».

Теперь у сталагмита появился аккаунт в «Твиттере». Пока сообщений там немного, но очевидно, что автор пытается юморить. «Я лучший проект Трампа за всё время его президентства», – написал сталагмит.

В последнем твите от имени сталагмита опубликовано фото телеведущего Владимира Соловьева с подписью «Люблю пересматривать семейный фотоальбом. Вот мой брат, тёмненький».

Новый День: Серовский сталагмит из фекалий завел себе Твиттер и толсто троллит Соловьева (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.02.17

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