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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

Свердловский областной суд отказал в прошении разблокировать счета Виктора Контеева

Свердловский областной суд отказал в прошении разблокировать счета Виктора Контеева

Свердловский областной суд признал законным решение Ленинского суда об аресте счетов Виктора Контеева.

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. «В Ленинский районный суд было подано гражданское прошение. В ноябре 2016 года суд прекратил производство по этому документу, так как арест накладывался в рамках уголовного дела, а не гражданского. Данное решение было обжаловано. Апелляционная инстанция признала его законным», – сообщили в пресс-службе суда.

Виктор Контеев, курировавший екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве. Ему грозил пожизненный срок. В ходе прений сторона обвинения попросила суд приговорить Контеева к 23 годам лишения свободы и взыскать с него штраф в 500 миллионов рублей.

В ноябре 2014 года Курганский областной суд приговорил Контеева к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Верховный суд РФ согласился с законностью приговора.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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